Estrazione Million Day di oggi 6 aprile 2026 | i numeri vincenti di lunedì

L'estrazione del Million Day di oggi, lunedì 6 aprile 2026, si è conclusa e i numeri vincenti sono stati annunciati in diretta. La lotteria si svolge ogni giorno e permette ai giocatori di scoprire subito se hanno indovinato i numeri estratti. I numeri vincenti di questa estrazione sono stati comunicati questa sera, senza ulteriori dettagli sui risultati.

Oggi, lunedì 6 aprile 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, lunedì 6 aprile 2026, LIVE: Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 5 APRILELE ESTRAZIONI DEL 4 APRILELE ESTRAZIONI DEL 3 APRILELE ESTRAZIONI DEL 2 APRILELE ESTRAZIONI DEL 1 APRILE ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 6 aprile 2026: i numeri vincenti di lunedì Estrazione Million Day di oggi, 2 marzo 2026: i numeri vincenti di lunedìOggi, lunedì 2 marzo 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i... Estrazione Million Day di oggi, 2 febbraio 2026: i numeri vincenti di lunedìOggi, lunedì 2 febbraio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i... SuperEnalotto - Estrazione e risultati 29/12/2025 Temi più discussi: Million Day oggi: completati i due sorteggi del 3 aprile 2026; Million Day e Million Day Extra, le estrazioni di oggi sabato 4 aprile: i numeri vincenti; MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di domenica 5 aprile 2026: i numeri vincenti; Estrazioni MillionDAY dal 27 marzo al 29 marzo 2026. Million Day, numeri vincenti di oggi 4 aprile 2026 | L’estrazione delle ore 20:30I numeri vincenti del Million Day per l'estrazione di oggi, 4 aprile 2026, delle ore 20:30: scopriamo l'elenco delle cinquine fortunate ... ilsussidiario.net Estrazione Million Day 6 aprile 2026: i numeri vincentiIl MillionDAY è una lotteria basata sull'estrazione casuale di 5 numeri compresi tra l'1 e il 55. I numeri vincenti dell'estrazione delle 13 e delle 20:30 di oggi. corrierenazionale.it Estrazione Million Day di oggi, 4 aprile 2026: i numeri vincenti di sabato facebook MillionDay e MillionDay Extra, le due #estrazioni di martedì 17 marzo 2026: i #numeri vincenti di oggi x.com