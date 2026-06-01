Estorceva soldi alla madre per la droga e minacciava di ucciderla | 27enne a giudizio

Un uomo di 27 anni è stato chiamato a giudizio con l’accusa di aver estorto denaro alla madre per acquistare droga e di averla minacciata di morte. Secondo le accuse, avrebbe anche minacciato di uccidere la madre e il fratello minore, affetto da sindrome di Down, durante una notte di marzo, brandendo un coltello, un martello e maneggiando una bombola del gas, urlando di voler compiere violenze.

Avrebbe estorto soldi alla madre per comprarsi la droga, minacciandola di morte ogni giorno. E in una notte di marzo avrebbe terrorizzato la donna e il fratello minore affetto da sindrome di Down brandendo un coltello, un martello e maneggiando la bombola del gas, urlando che avrebbe fatto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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