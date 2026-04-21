A Fondi, un uomo di 28 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver estorto denaro a un commerciante locale. Secondo le fonti, l’individuo aveva preteso dei soldi in contanti minacciando la vittima. L’operazione si è conclusa con il fermo dell’arrestato, che avrebbe agito per ragioni legate a debiti di droga. La vicenda si è sviluppata nelle ultime ore, portando all’intervento delle forze dell’ordine.

I militari dell’Arma hanno messo fine all’azione intimidatoria di un ventottenne che, a Fondi, ha preteso denaro contante da un commerciante locale sotto minaccia. L’arresto in flagranza è avvenuto dopo che il giovane si era presentato presso l’attività economica della vittima per esigere una somma legata a presunti debiti di droga contratti dal figlio del titolare. La dinamica si è scatenata a seguito di un contatto telefonico preliminare, con il quale il 28enne aveva concordato l’incontro. Una volta giunto nel locale commerciale, il sospettato avrebbe esercitato pressioni e minacce per ottenere la consegna immediata di 500 euro. Secondo quanto ricostruito dai militari, tale importo sarebbe stato indicato come il saldo residuo per vecchie forniture di stupefacenti destinate al consumo personale del figlio del proprietario dell’attività.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fondi, arrestato il 28enne che estorceva soldi per debiti di droga

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