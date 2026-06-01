Estate e zecche | come riconoscere subito i sintomi della malattia di Lyme

Da ilgiornale.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante l’estate, le zecche rappresentano un rischio crescente. La malattia di Lyme, che può diventare cronica, è difficile da diagnosticare e si manifesta con sintomi come febbre, mal di testa, stanchezza e eritema migrante. È importante controllare la pelle dopo aver trascorso all’aperto e rimuovere subito eventuali zecche. Le misure preventive, come l’uso di repellenti e abbigliamento protettivo, sono fondamentali per ridurre il rischio di punture.

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Questa malattia, che può diventare cronica e debilitante, è difficile da diagnosticare. Pertanto, è fondamentale dare priorità alle misure preventive per evitare le punture di zecche o per rimuovere tempestivamente eventuali zecche che si siano attaccate alla pelle. Cos'è la malattia di Lyme? La malattia di Lyme è una malattia infettiva causata da un batterio del complesso Borrelia burgdorferi. Questo batterio viene trasmesso all'uomo attraverso il morso di zecche del genere Ixodes, molto comuni in ambienti naturali umidi o boschivi. È importante notare che anche altre specie di Borrelia possono essere trasmesse dalle zecche, ma non causano la malattia di Lyme. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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