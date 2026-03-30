Con l’arrivo della primavera aumenta la possibilità di notare il morso delle zeccche durante le escursioni all’aperto. Le zecche sono degli acari che si attaccano alla pelle e possono trasmettere il morbo di Lyme. Le associazioni sanitarie consigliano di controllare accuratamente il corpo dopo aver passato del tempo in zone verdi o boschive. È importante conoscere i comportamenti corretti in caso di morso.

Con l’arrivo della primavera diventa più frequente la possibilità di osservare il morso delle zecche. Questo reperto non deve creare una situazione di allarme. Dopo una passeggiata nei boschi o al termine di attività all’aria aperta in giardino e spazi verdi è opportuno controllare la superficie cutanea. Al reperimento di una o più zecche, senza presidi inutili e talora dannosi quali olii, creme e fiamme, l’ospite indesiderato va rimosso con l’ausilio di una semplice pinzetta. Attraverso un movimento rotatorio la zecca si estrae con facilità a domicilio.Superata questa semplice procedura il paziente o il genitore dovrà prestare attenzione alla sede dell’inoculo osservando l’eventuale comparsa di una chiazza eritematosa che tende ad espandersi in senso centrifugo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

© Triesteprima.it - Primavera è tempo di escursioni, ma attenzione alle zecche e al morbo di Lyme: come comportarsi e cosa fare

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