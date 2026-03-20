Meningite | quali sono i sintomi da riconoscere subito e perché può essere letale?

La meningite è un’infiammazione delle membrane che circondano il cervello e il midollo spinale. I sintomi più comuni includono febbre alta, mal di testa intenso, rigidità del collo e nausea. La condizione può progredire rapidamente, portando a complicazioni gravi o fatali se non viene riconosciuta e trattata tempestivamente. È importante conoscere i segnali per intervenire subito.

La meningite è un’infiammazione delle membrane (meningi) che avvolgono il cervello e il midollo spinale. Il sierogruppo B (Neisseria meningitidis), lo stesso all’origine del focolaio in Inghilterra, è la forma più comune di malattia invasiva. Il batterio vive spesso inoffensivo nella gola dei portatori sani, ma può diventare letale se entra nel flusso sanguigno. SINTOMI I sintomi da non sottovalutare sono diversi: febbre alta improvvisa e mal di testa intenso; rigidità nucale, ovvero difficoltà a piegare la testa sul petto; nausea, vomito e fotofobia; ed eruzione cutanea petecchiale, cioè macchie rosseviola che non scompaiono alla pressione di un vetro (premendo un bicchiere trasparente sulla pelle per vedere se la macchia sbiadisce). 🔗 Leggi su Feedpress.me

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