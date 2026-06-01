estate e horeca il lavoro stagionale diventa un trampolino di carriera

Con l’arrivo dell’estate, cresce la domanda di personale stagionale nel settore dell’Ho.Re.Ca. Un’agenzia per il lavoro ha comunicato che si stanno ricevendo molte richieste di assunzioni per il periodo estivo. Il presidente e amministratore delegato dell’agenzia ha spiegato che questa stagione rappresenta anche un’opportunità di crescita professionale per molti lavoratori. Le assunzioni riguardano principalmente figure nel settore della ristorazione e dell’accoglienza.

LA STAGIONE estiva è in arrivo, e con lei anche il boom delle richieste di personale. Paolo Ferrario, presidente e amministratore delegato dell’agenzia per il lavoro E-work, fa il punto. Ferrario, quali comparti stanno concentrando oggi la maggiore richiesta di personale stagionale in vista dei mesi estivi? "In vista dell’estate, la domanda si concentra soprattutto nei servizi legati al turismo e all’accoglienza: ristorazione, hotellerie, stabilimenti balneari, catering, eventi e retail nelle località ad alta affluenza. Le figure più ricercate restano cuochi, aiuto cuochi, camerieri, baristi, addetti sala, addetti al ricevimento, personale ai piani e profili di supporto operativo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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