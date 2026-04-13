Alcaraz spiega perché ha registrato il tuffo dal trampolino di Sinner | Ho grande ammirazione per lui
Carlos Alcaraz, nato a Barcellona, ha commentato di aver registrato il tuffo dal trampolino di Sinner. Ha affermato di nutrire una grande ammirazione per il tennista italiano. Durante un'intervista, ha parlato della rivalità tra i due e del rispetto reciproco che si sono dimostrati nel corso delle competizioni. La conversazione si è concentrata sui loro incontri e sulla stima che si portano l’uno verso l’altro.
Carlos Alcaraz da Barcellona ha parlato della rivalità con Jannik Sinner e del grande rispetto nei suoi confronti. Tutto dimostrato anche in occasione dell'ormai famoso tuffo dal trampolino.🔗 Leggi su Fanpage.it
Ferrero spiega perché ha smesso di seguire Alcaraz sui social: “Alla fine non ho risolto nulla”Juan Carlos Ferrero ha spiegato i motivi che lo hanno portato a cercare di prendere le distanze da Carlos Alcaraz dopo la separazione.
Sinner vince Montecarlo, poi il tuffo dal trampolino: “Ma quanto è alto?”. E Alcaraz rideLa vittoria nel Masters 1000 di Monte-Carlo contro Carlos Alcaraz e il ritorno alla vetta del ranking mondiale meritavano un festeggiamento speciale.