Alcaraz spiega perché ha registrato il tuffo dal trampolino di Sinner | Ho grande ammirazione per lui

Carlos Alcaraz, nato a Barcellona, ha commentato di aver registrato il tuffo dal trampolino di Sinner. Ha affermato di nutrire una grande ammirazione per il tennista italiano. Durante un'intervista, ha parlato della rivalità tra i due e del rispetto reciproco che si sono dimostrati nel corso delle competizioni. La conversazione si è concentrata sui loro incontri e sulla stima che si portano l’uno verso l’altro.