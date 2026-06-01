Il 2 giugno si inaugura la rassegna “Estate all’Arco” a Benevento, con il concerto “Juni”. L’evento è organizzato dal Comune in collaborazione con enti e associazioni del Terzo Settore del territorio. La manifestazione prosegue con diverse iniziative musicali e culturali durante l’estate, coinvolgendo vari soggetti locali. La proposta si inserisce nel calendario estivo della città, con l’obiettivo di promuovere eventi pubblici e attività culturali all’aperto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sarà inaugurata domani, 2 giugno, la rassegna “Estate all’Arco”, manifestazione organizzata dal Comune di Benevento in co-progettazione con enti ed associazioni del Terzo Settore che operano sul territorio sannita. Il primo appuntamento del ricco cartellone vedrà l’ Orchestra Filarmonica di Benevento esibirsi in un concerto intitolato “Juni”, dedicato a talentuosi musicisti emergenti e diretti dal Maestro Letizia Vennarini. Musiche di C. Orff, L.V. Beethoven, M.P. Musorgskij. L’inizio del concerto, presso l’Arena dell’Arco del Sacramento, è fissato per le ore 20. La rassegna è intitolata alla memoria di Alessandro Verdicchio, dirigente del Settore Cultura del Comune di Benevento, che ha ideato e avviato l’iter amministrativo dell’appuntamento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Estate all’Arco, il 2 giugno il concerto “Juni” apre la rassegna dedicata al dirigente Verdicchio

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