Il 2 giugno alle ore 20 prenderà il via la rassegna ‘Estate all’Arco del Sacramento’, dedicata alla memoria di Alessandro Verdicchio, dirigente di Palazzo Mosti scomparso. La prima serata prevede un concerto dell’Orchestra Filarmonica di Benevento, con un costo del biglietto di 7 euro. L’evento si svolgerà presso l’Arco del Sacramento e proseguirà con altri appuntamenti durante l’estate, che si svolgeranno nello stesso luogo.

Tempo di lettura: 2 minuti Inizierà il due giugno alle ore 20, con un concerto dell’Orchestra Filarmonica di Benevento (biglietto d’ingresso euro 7), la rassegna ‘Estate all’Arco del Sacramento’, dedicato alla memoria del compianto dirigente di Palazzo Mosti Alessandro Verdicchio. Il secondo appuntamento, ad ingresso gratuito è per 4 giugno, sempre alle ore 20,00, con il concerto Timeless Melodies a cura del coro dlel’Istituto comprensivo Pascoli. La kermesse si snoderà tra i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. Per gli spettacoli a pagamento, saranno comunicate successivamente le info utili per l’acquisto dei ticket. Questo il calendario del mese di giugno: Giugno 2026 02 – ore 20 – ingresso € 7 Orchestra Filarmonica di Benevento “JUNI” – Letizia Vennarini, direttore 04 – ore 20 – ingresso libero Coro dell’I. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - ‘Estate all’Arco del Sacramento-in memoria di Alessandro Verdicchio’, si parte il 2 giugno

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