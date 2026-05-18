Arco del Sacramento quest’estate festival culturale intitolato alla memoria di Alessandro Verdicchio

La Giunta comunale ha dato il via libera a un calendario di eventi culturali che si terranno all’Arco del Sacramento durante l’estate. La decisione è stata presa sotto la guida del sindaco, che ha approvato le iniziative dedicate alla memoria di Alessandro Verdicchio. Il programma prevede diverse attività e manifestazioni, tutte concentrate nell’area dell’arco storico, e si inserisce nel quadro delle attività previste per la stagione estiva. La proposta mira a valorizzare il luogo attraverso iniziative culturali e commemorative.

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