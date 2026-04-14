Le previsioni meteorologiche per l’estate 2026 segnalano una probabilità tra il 60% e il 75% che si presenti il fenomeno di El Niño. Questo evento climatico può influenzare le condizioni di caldo estivo in Italia, portando a temperature più elevate rispetto alla media. Gli esperti monitorano con attenzione le proiezioni per valutare eventuali effetti sul clima e sulle condizioni meteorologiche della prossima stagione calda.

Le proiezioni meteorologiche per la prossima stagione calda indicano una probabilità compresa tra il 60% e il 75% del ritorno di El Niño, un fenomeno che potrebbe determinare un’estate 2026 caratterizzata da temperature molto elevate. Sebbene le attuali preoccupazioni riguardino l’intensità di questo evento climatico nel Pacifico equatoriale, l’impatto diretto sul territorio italiano appare mediato da dinamiche atmosferiche locali più rilevanti. Il meccanismo del riscaldamento oceanico nel Pacifico. Il fenomeno che sta attirando l’attenzione degli esperti riguarda la fase calda dell’oscillazione ENSO, nota come El Niño. Questo processo si manifesta con un surriscaldamento anomalo delle acque superficiali situate nella parte centro-meridionale e orientale dell’Oceano Pacifico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Estate 2026: il rischio El Niño e la verità sul caldo in Italia

El Niño e la paura dell'ondata di caldo in Italia d'estate, cos'è e quali sono i suoi effetti realiL’estate 2026 potrebbe essere tra le più roventi e calde degli ultimi anni a causa del ritorno di El Niño.

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