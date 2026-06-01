Essere oltre l’essenza le riflessioni in versi di Maria Giovanna Pasini | si presenta il libro

Da forlitoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un viaggio letterario che fonde la scrittura con il lirismo, esplorando i territori dell'armonia interiore e dell'autenticità. Venerdì 5 giugno, alle 17,30, la Libreria Feltrinelli di piazza Saffi (3843) a Forlì ospiterà la presentazione ufficiale di “Essere oltre l’essenza. Riflessioni”. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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