I Campi di Gaza Versi contro ogni guerra oltre ogni confine | Sara Favarò presenta il libro di poesie

Da palermotoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'associazione "San Giovanni Evangelista" - Fatesi, insieme con l'Inner Wheel Club di Palermo Mondello e l'Anfi Palermo, presenta alla città il volume "I Campi di Gaza. Versi contro ogni guerra, oltre ogni confine", silloge poetica di Sara Favarò, edita da Rise&Press Publishing House. L'incontro.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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