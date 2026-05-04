Parlerò di te | a Villabate si presenta il libro che raccoglie le poesie dedicate a Giovanna Bonsignore

A Villabate si terrà la presentazione di un libro che raccoglie poesie dedicate a Giovanna Bonsignore. L’evento include le interpretazioni di studenti che condividono le loro poesie sulla vita e sull’amore, descrivendo sia sentimenti nobili che emozioni più difficili. La manifestazione si svolgerà nel pomeriggio e mira a trasformare testimonianze di vita in una memoria condivisa attraverso i versi.

Sarà un pomeriggio nel quale una testimonianza di vita vissuta diventa memoria viva attraverso i versi di giovani studenti che ci raccontano la loro visione di amore, quello che ispira grandi gesti, ma anche quello malato che non lascia spazio al futuro. Sarà presentato alle 15,30 di martedì 5.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate “Parlerò di te”: a Villabate la presentazione del libro dedicato a Giovanna BonsignoreStasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Domenica... "Le acque luminose delle anime": Daniele Benfante Moretto presenta il nuovo libro di poesieNella splendida cornice dell'Oratorio di San Lorenzo, a Palermo, sabato 21 febbraio alle 18. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Martedì 5 Maggio, a Villabate, la presentazione del libro Parlerò di te, dedicato a Giovanna Bonsignore; Dopo tante porte in faccia, sbarco al Salone del Libro: ne approfitterò per parlare di ciò che mi muove davvero; Per qualche ragione OpenAI ha vietato a Codex di parlare di goblin; Lo sai da qui dei Negramaro: te la ricordi questa?. Riccardo Romano. . Io sono questo. E martedì, quando parlerò di ciò che non è stato fatto a Ribera, non attaccherò mai le persone, ma un modo di amministrare che ha dimostrato tutti i suoi limiti. Il 26 Maggio, io sarò, come sempre, l’amico di tutti. Non scendo - facebook.com facebook