A Calenzano, un'esplosione si è verificata in un deposito gestito da una grande azienda di carburanti, provocando danni e preoccupazioni tra la popolazione locale. Nove persone sono state iscritte nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo. Le autorità stanno esaminando le cause dell'incidente, cercando di capire come un motore a scoppio possa aver innescato l'esplosione. I magistrati hanno inoltre dichiarato che l'evento era prevedibile, sulla base delle verifiche condotte finora.

? Punti chiave Come ha fatto un motore a scoppio a innescare l'esplosione?. Perché l'incidente è stato definito un evento prevedibile dai magistrati?. Chi sono i nove indagati per l'omicidio colposo nel deposito?. Perché la responsabilità ambientale ricade ancora sulla rappresentante di Eni?.? In Breve 7 dipendenti Eni e 2 della Sergen srl indagati per omicidio e disastro.. Motore piattaforma elevabile vicino linee carico ha causato l'innesco il 9 dicembre 2024.. Patrizia Boschetti indagata per sversamento idrocarburi in un fosso vicino al sito.. Indagini su Francesco Cirone e Luigi Murno per responsabilità ditta appaltatrice Sergen.. La Procura di Prato ha notificato l’avviso di conclusione indagini a nove persone coinvolte nell’esplosione del deposito Eni di Calenzano, avvenuta il 9 dicembre 2024. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calenzano, esplosione al deposito Eni: 9 indagati per omicidio colposo

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