Malta trema all' alba | l' esplosione è devastante case danneggiate a chilometri di distanza

Notizia in breve

Un’esplosione all’alba ha danneggiato diverse case a chilometri di distanza. L’incidente si è verificato in un’area industriale, causando danni strutturali e creando grande paura tra i residenti. Fortunatamente, al momento dell’esplosione nessuno lavorava nell’edificio coinvolto. Non ci sono segnalazioni di feriti o vittime. Le autorità stanno indagando sulle cause e sulla dinamica dell’incidente. La zona è stata messa sotto stretta osservazione.