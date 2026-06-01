Malta trema all' alba | l' esplosione è devastante case danneggiate a chilometri di distanza

Da today.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un’esplosione all’alba ha danneggiato diverse case a chilometri di distanza. L’incidente si è verificato in un’area industriale, causando danni strutturali e creando grande paura tra i residenti. Fortunatamente, al momento dell’esplosione nessuno lavorava nell’edificio coinvolto. Non ci sono segnalazioni di feriti o vittime. Le autorità stanno indagando sulle cause e sulla dinamica dell’incidente. La zona è stata messa sotto stretta osservazione.

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Poteva essere una strage, ma il bilancio, fortunatamente, parla di un mezzo miracolo: al momento della deflagrazione, nessun operaio si trovava all'interno della struttura. Solo due agricoltori di 47 e 67 anni, che stavano lavorando nei campi vicini, sono stati investiti dallo spostamento d'aria. 🔗 Leggi su Today.it

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