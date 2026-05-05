Cina esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio | 21 morti i video choc della deflagrazione

Un’esplosione si è verificata in una fabbrica di fuochi d’artificio nella Cina centrale. Le immagini mostrano una serie di deflagrazioni seguite da una nube che copre l’area di Liuyang. Il bilancio ufficiale parla di almeno 21 vittime e 61 feriti. L’incidente ha attirato l’attenzione sui rischi legati alla produzione pirotecnica in quella regione.

È di almeno 21 morti e 61 feriti il bilancio dell’esplosione avvenuta in una fabbrica di fuochi d’artificio nella Cina centrale, un incidente che ha riportato l’attenzione sui rischi del settore pirotecnico. La deflagrazione si è verificata a Liuyang, nella provincia dello Hunan, all’interno dello stabilimento “Liuyang Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company”, una delle realtà produttive più rilevanti dell’area. Secondo quanto riferito dall’emittente statale CCTV, l’esplosione è avvenuta alle 16.43 ora locale, le 10.43 in Italia. In rete sono stati diffusi anche i video dell’accaduto, che mostrano con chiarezza quanto accaduto...🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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Una potente esplosione si è verificata nel pomeriggio di ieri presso la Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company a Liuyang, nella provincia dello Hunan (Cina), causando la morte di almeno 21 persone e il ferimento di altre 61. - facebook.com facebook

#Cina Almeno 20 le vittime registrate al momento, 61 i feriti, nella esplosioni avvenute ieri in una fabbrica di fuochi d'artificio a Hunan, in una zona rurale circondata da montagne, nella parte centrale del Paese. Soccorritori ed escavatori impegnati a setaccia x.com