Yoga piscina e vino al tramonto | l' estate olistica sulle colline
Ogni giovedì sera, dall'inizio di giugno fino alla fine di agosto, l'agriresort biologico situato nelle colline della Valle del Montone organizza eventi dedicati alla rigenerazione. Durante queste serate, i partecipanti possono praticare yoga, nuotare in piscina e degustare vino al tramonto. L'evento si svolge regolarmente nel corso dell'estate e si svolge presso la struttura immersa nella natura.
Ogni giovedì sera, dalla prima settimana di giugno fino alla fine di agosto, Corte San Ruffillo — l'agriresort biologico immerso nelle colline della Valle del Montone a Dovadola — si trasforma in un luogo di rigenerazione. “I giovedì dell'Anima” è un ciclo di serate nato dalla sinergia tra. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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