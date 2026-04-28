Escursione al tramonto sull' Etna per ammirare i crateri Silvestri e il Teseo Screpolato
Escursione al tramonto sull’Etna, guidata dalla guida naturalistica Antonio Di Grazia, per vivere un’esperienza unica e suggestiva immersi nella natura vulcanica. L’itinerario prevede una prima tappa tra le colate laviche del versante sud-occidentale, per poi raggiungere i Crateri Silvestri, nati.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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