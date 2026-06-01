Esce di casa in pigiama all' alba e scompare nel nulla | ore di apprensione per un 60enne

Un uomo di 60 anni è scomparso sabato mattina da Fosso Ghiaia. È uscito di casa in pigiama all'alba e da allora non è stato più rintracciato. Le forze dell'ordine stanno cercando di localizzarlo senza successo finora. La scomparsa ha generato preoccupazione tra familiari e residenti. Non sono stati ancora trovati indizi utili alle ricerche. La persona scomparsa non ha ancora contattato nessuno dall'ultima volta che è stata vista.

Non è ancora stato ritrovato Massimiliano Reggio, scomparso dalla mattina di sabato 30 maggio da Fosso Ghiaia. L'uomo, che a breve compirà 60 anni, è uscito di casa all'alba a piedi e non ha più fatto ritorno. Indossa un pigiama lungo azzurro-blu e ciabatte “modello infermiere” bianche. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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