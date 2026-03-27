Elena esce di casa per andare a scuola ma scompare nel nulla | è giovanissima

Una giovane ragazza è uscita di casa per andare a scuola e non è più tornata. La sua famiglia ha segnalato la scomparsa alle forze dell’ordine, che stanno conducendo le indagini. La mattina in cui è sparita, la ragazza aveva con sé lo zaino e si stava dirigendo verso l’istituto scolastico come di consueto. Nessun elemento apparente che possa indicare cosa sia successo.

Ci sono mattine che sembrano identiche a tutte le altre. Zaino in spalla, la fretta di rientrare in orario, i saluti di corsa e quel “ci vediamo dopo” detto quasi senza pensarci. Poi, all’improvviso, qualcosa si spezza. E in casa resta solo un’attesa che stringe lo stomaco e non lascia respirare. Nel Reggiano, da giovedì 26 marzo 2026, quella normalità si è trasformata in un incubo: Elena, appena 14 anni, è scomparsa dopo essere uscita per andare a scuola. A far scattare l’allarme, raccontano, è stata una notifica sul telefono: l’assenza segnalata dall’app scolastica. Da lì, la corsa contro il tempo. La famiglia vive ad Albinea e, quando si è resa conto che Elena non era entrata in classe, ha capito subito che non era una di quelle distrazioni da ragazza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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