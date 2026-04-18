Agropoli uomo scompare nel nulla | ritrovato dopo ore di apprensione

Nel Cilento, si è verificata una scomparsa che ha suscitato preoccupazione tra la comunità locale. Un uomo residente ad Agropoli è stato segnalato come disperso, portando a un immediato avvio delle ricerche da parte delle forze dell’ordine. Dopo diverse ore di ricerche, l’uomo è stato ritrovato e la vicenda si è conclusa senza ulteriori conseguenze. La notizia ha tenuto in apprensione amici e familiari.

Scatta l’allarme nel Cilento per la scomparsa di un uomo, facendo temere il peggio per diverse ore. Protagonista della vicenda Francesco Marciano, residente ad Agropoli, di cui si erano improvvisamente perse le tracce.Le ricercheLa segnalazione della scomparsa ha fatto partire immediatamente la.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Ore di angoscia per un 13enne: scompare nel nulla durante la passeggiata nei boschi, ritrovato in serataRimini, 6 marzo 2026 – Paura nel pomeriggio a Montefiore Conca per la scomparsa di un ragazzino autistico di 13 anni, ospite della comunità di Ca’... Scompare nel nulla, viene ritrovato vivo dopo una settimana intrappolato nel fangoUn uomo, scomparso nel nulla la sera di San Valentino, è stato trovato dopo una settimana in un'area isolata, con il fango fino alle spalle. Contenuti di approfondimento Agropoli, agguato in pieno centro: ferito titolare di un’agenzia finanziariaSecondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, l’uomo sarebbe stato avvicinato e aggredito in una zona molto frequentata, facendo ipotizzare un’azione mirata. agro24.it Agropoli, Luigi Marchesani ritrovato a Salerno: ricerche durate 6 giorniSi è conclusa con un lieto fine la vicenda di Luigi Marchesani, il quarantenne di Agropoli scomparso da sei giorni e ritrovato a Salerno dopo un'intensa attività di ricerca che ha coinvolto forze dell ... ilmattino.it