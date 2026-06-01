21enne fermato per terrorismo in Brianza | Pubblicava contenuti di attentati Isis e faceva riferimento a Modena

Notizia in breve

Un ragazzo di 21 anni di origini marocchine è stato arrestato in Brianza con l’accusa di terrorismo. Secondo le autorità, avrebbe pubblicato contenuti legati a attentati dell’ISIS e avrebbe fatto riferimento a Modena. L’arresto è stato eseguito nel contesto di un’indagine sulle attività online dell’individuo. La polizia ha sequestrato dispositivi digitali durante le operazioni. L’indagato si trova ora in custodia.