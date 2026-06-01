21enne fermato per terrorismo in Brianza | Pubblicava contenuti di attentati Isis e faceva riferimento a Modena
Un ragazzo di 21 anni di origini marocchine è stato arrestato in Brianza con l’accusa di terrorismo. Secondo le autorità, avrebbe pubblicato contenuti legati a attentati dell’ISIS e avrebbe fatto riferimento a Modena. L’arresto è stato eseguito nel contesto di un’indagine sulle attività online dell’individuo. La polizia ha sequestrato dispositivi digitali durante le operazioni. L’indagato si trova ora in custodia.
Zakaria Ben Haddi, un ragazzo di 21 anni di origini marocchine che vive a Vimercate, in Brianza, è stato fermato su richiesta della Procura di Milano per l’ipotesi di reato di ‘ terrorismo internazionale ‘ legata a “diversi post inneggianti al martirio ” pubblicati il 30 maggio che hanno fatto ritenere agli inquirenti “verosimile una sua immediata ed estemporanea attivazione “. Il giovane, si legge nelle carte dell’accusa, avrebbe pubblicato sui social “ contenuti apologetici di attentati terroristici compiuti dallo Stato Islamico in danno dei cristiani e più in generale contro l’occidente e di aperta esaltazione e incitamento al martirio, con, di recente, un riferimento al tragico evento delittuoso occorso nella città di Modena il 15 maggio 2026?. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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