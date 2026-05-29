Sono circa 2.500 i ciclisti iscritti alla decima edizione di Eroica Montalcino, che si svolgerà domenica nelle strade bianche della Val d’Orcia. La manifestazione vede partecipanti provenienti da trenta paesi diversi. La corsa rappresenta un evento annuale di rilievo per la zona, con un percorso che attraversa i paesaggi tipici della regione. L’organizzazione ha previsto varie misure di sicurezza e gestione del traffico per l’afflusso di pubblico e concorrenti.

Montalcino si prepara ad accogliere la decima edizione di Eroica Montalcino, in programma domenica con circa 2500 ciclisti da trenta Paesi, attesi sulle strade bianche della Val d’Orcia. Giancarlo Brocci, ideatore dell’Eroica, spiega: "Montalcino non è stata una scelta casuale. Intanto perché queste strade della Val d’Orcia facevano già parte dell’Eroica più lunga, quella che usciva dal Chianti e arrivava fino a qui prima di tornare verso Gaiole. Poi c’era l’idea di creare un altro momento importante dell’Eroica, in primavera, più legato all’incontro, alla festa e alla celebrazione culturale del ciclismo". Oggi il weekend entrerà nel vivo con una giornata dedicata non soltanto all’accoglienza dei ciclisti, ma anche ai temi della sostenibilità, della cultura della bicicletta e della comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Eroica Montalcino, la grande festa. In arrivo 2500 iscritti da 30 Paesi

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