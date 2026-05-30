Domenica 31 maggio si svolgerà la decima edizione dell’Eroica Montalcino, con circa 2.500 ciclisti provenienti da tutto il mondo. L’evento, che si tiene nella zona di Montalcino, coinvolge appassionati di ciclismo e cicloturismo. La manifestazione prevede percorsi su strade sterrate e asfaltate, aperti ai partecipanti di diversi livelli. La giornata si svolge in un contesto di eventi collaterali, come mercatini e iniziative culturali legate alla tradizione locale.

Montalcino, 30 maggio 2026 – Si rinnoverà domenica 31 maggio il grande successo dell’Eroica Montalcino. Circa 2500 ciclisti da 32 Paesi saranno infatti sulle strade bianche della Val d’Orcia e delle colline del Brunello, per una giornata particolarmente attesa. Un’edizione speciale. Sarà l’edizione del decennale di una manifestazione diventata uno degli appuntamenti internazionali più riconoscibili dedicati al ciclismo eroico e al turismo lento. Un evento capace di unire sport, territorio, cultura e comunità, richiamando ogni anno appassionati provenienti da tutta Italia e da ogni parte del mondo. C’è anche un significato particolare, in quanto ricorrono gli ottant'anni del Giro d'Italia del 1946, passato alla storia come il "Giro della Rinascita". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Eroica Montalcino, l’edizione del decennale: 2.500 ciclisti da tutto il mondo

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