Gli eventi per la Festa della Repubblica | Cisterna omaggia le donne e la Costituzione

A Cisterna sono in corso eventi per la Festa della Repubblica, con celebrazioni che coinvolgono anche le donne e la Costituzione. La giornata si svolge in modo continuativo, in occasione dell’80esimo anniversario della Repubblica Italiana. Oltre alle iniziative previste a Latina, le manifestazioni a Cisterna comprendono diverse attività lungo tutta la giornata.

Oltre a quelle in programma a Latina, celebrazioni per il 2 giugno a Cisterna che festeggia l’80esimo anniversario della Repubblica Italiana con un programma ricco di eventi che si svilupperanno durante l’intera giornata. In mattinata, a partire dalle 10.30, a piazza XIX Marzo ci sarà il raduno. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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