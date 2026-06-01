Ercolano | drammatico incidente sul lavoro 58enne perde la vita durante la pulizia di una cisterna

Notizia in breve

A Ercolano, un uomo di 58 anni è morto mentre stava pulendo una cisterna. Durante l’intervento, ha inalato esalazioni tossiche, che hanno causato il decesso. L’incidente è avvenuto durante le operazioni di spurgo di un pozzo nero. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvare l’operaio. La procura ha aperto un’indagine per chiarire le cause dell’accaduto.