Ercolano | drammatico incidente sul lavoro 58enne perde la vita durante la pulizia di una cisterna
A Ercolano, un uomo di 58 anni è morto mentre stava pulendo una cisterna. Durante l’intervento, ha inalato esalazioni tossiche, che hanno causato il decesso. L’incidente è avvenuto durante le operazioni di spurgo di un pozzo nero. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvare l’operaio. La procura ha aperto un’indagine per chiarire le cause dell’accaduto.
Tragedia sul lavoro a Ercolano: un operaio di 58 anni perde la vita a causa delle esalazioni tossiche durante lo spurgo di un pozzo nero. Una nuova tragedia legata alla sicurezza sul posto di lavoro ha sconvolto la provincia di Napoli, riaprendo il doloroso dibattito sulle morti bianche. Nella città di Ercolano si è consumato un drammatico incidente all’interno di una proprietà privata, dove un operaio di cinquantotto anni ha perso la vita in circostanze tragiche. L’uomo era impegnato in alcune operazioni di manutenzione ordinaria quando qualcosa è andato storto, trasformando un normale intervento tecnico in una vera e propria trappola mortale che non gli ha lasciato scampo. 🔗 Leggi su 2anews.it
Notizie e thread social correlati
Tragico incidente sul lavoro in Val Camonica: operaio di 52 anni perde la vita durante il taglio di un alberoUn incidente mortale si è verificato questa mattina in Alta Valle Camonica, nel territorio di Temù, in provincia di Brescia.
Tragedia all'alba: drammatico incidente stradale, perde la vita una donna di 56 anniAll’alba di oggi, martedì 5 maggio, si è verificato un grave incidente stradale a Cesena.