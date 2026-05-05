Tragedia all' alba | drammatico incidente stradale perde la vita una donna di 56 anni

All’alba di oggi, martedì 5 maggio, si è verificato un grave incidente stradale a Cesena. Una donna di 56 anni ha perso la vita in seguito allo scontro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è al momento al vaglio delle forze dell’ordine. La strada interessata è stata chiusa temporaneamente per consentire i rilievi.

Drammatico risveglio per la città di Cesena. Alle prime luci dell'alba di oggi, martedì 5 maggio, si è verificato un incidente stradale in cui ha perso la vita una donna di 56 anni. L'allarme alla centrale operativa è scattato intorno alle 5.50 da Piazza Aldo Spallicci, nel quartiere di Case.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Tragedia stradale lungo via Calcinaro, dopo l'impatto perde la vita un motociclista di 20 anniE' una tragedia quella che si è materializzata poco dopo le ore 9 di martedì mattina, un motociclista di appena 20 anni è morto a causa di un... Varcaturo: tragico incidente stradale, perde la vita un ragazzo di 17 anniTragedia a Varcaturo: un diciassettenne perde la vita in un grave incidente stradale tra due auto. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Tragedia all'alba: drammatico incidente stradale, perde la vita una donna di 56 anni; Incidenti stradali a Roma e provincia, due morti in meno di 24 ore. Grave un 17enne; Schianto fatale nella notte, i corpi trovati all'alba: morti i fidanzati Alexandru e Sarah; Giugliano, scontro tra auto all’alba a Varcaturo: morto un ragazzo di 17 anni. Incidente mortale all’alba: coinvolte più auto, pesanti ripercussioni sul trafficoTragico incidente all’alba tra più veicoli sul tratto esterno del Grande Raccordo Anulare di Roma: una vittima e lunghe code tra via Aurelia e Roma ovest. notizie.it Auto si ribalta fuori strada: tragedia all’alba, muore 62enneUn violento incidente stradale si è trasformato in tragedia questa mattina, martedì 21 aprile 2026, lungo la provinciale 151 ad Altamura, nel Barese. A perdere la vita è stato un uomo di 62 anni, rima ... zoom24.it VENEZIA, TRAGEDIA A SAN POLO: VENTENNE TROVATO SENZA VITA IN ACQUA Intervento dei soccorsi all’alba a Venezia, in zona San Polo, per tre persone finite in acqua. Due sono state salvate da un’imbarcazione di passaggio, mentre un ventenne è s - facebook.com facebook Grande Torino, Zapata legge i nomi a 77 anni dalla tragedia di Superga. VIDEO #SkySport #SkySerieA x.com