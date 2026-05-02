Nella giornata di ieri, un uomo di 85 anni è deceduto in un ristorante situato nelle campagne di Montelupo Fiorentino. La vittima ha avuto un'ostruzione delle vie aeree causata da un boccone rimasto di traverso. Non ci sono altre persone coinvolte e i soccorsi sono intervenuti prontamente, ma purtroppo non è stato possibile salvarlo. La dinamica dell'accaduto è ancora sotto indagine.

MONTELUPO – Dramma a tavola nella giornata di ieri (1 maggio) in un ristorante nelle campagne di Montelupo Fiorentino, dove un uomo di 85 anni ha perso la vita a causa di un’improvvisa ostruzione delle vie aeree. La tragedia si è consumata intorno alle 14,30, mentre l’anziano si trovava nel locale per il pranzo. Secondo le prime informazioni, a scatenare la crisi sarebbe stato un boccone di cibo rimasto bloccato, impedendo la respirazione. La situazione è apparsa immediatamente disperata ai presenti, che hanno subito allertato i soccorsi. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto d’urgenza un’automedica e un’ambulanza. Nonostante i prolungati e frenetici tentativi di rianimazione effettuati dal personale sanitario per liberare le vie respiratorie e salvargli la vita, ogni sforzo si è purtroppo rivelato vano.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Muore per un boccone rimasto di traverso mentre è al ristorante

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