Equitazione | ottavo posto per l’Italia a Ocala nella League of Nations di salto ostacoli Acuto della Germania

Durante la seconda tappa della League of Nations di salto ostacoli a Ocala, negli Stati Uniti, le squadre più forti del mondo si sono affrontate su un percorso molto impegnativo. L’Italia si è piazzata ottava, mentre la Germania ha ottenuto un risultato di rilievo, conquistando un acuto. La competizione si è svolta nella notte italiana, con le nazioni che hanno dato il massimo sul campo di gara in Florida.

La seconda tappa della League of Nations 2025-2026 di salto ostacoli ha emesso i suoi verdetti. Nella notte italiana a Ocala, negli Stati Uniti, le migliori squadre al mondo si sono sfidate sul percorso molto selettivo della Florida, ecco come sono andate le cose. A vincere è stata la Germania: la formazione teutonica costituita dal solido Andre Thieme (DSP Chakaria), dai fortissimi Christian Kukuk (Checker 47) e Richard Vogel (Cloudio) e dall’affidabile Rene Dittmer (Corsica X) ha chiuso la sua prova con il crono di 221.91 e solo 4 penalità andando a precedere tutto il resto della concorrenza. Il podio è stato completato dall’Irlanda, seconda con 219. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Equitazione: ottavo posto per l’Italia a Ocala nella League of Nations di salto ostacoli. Acuto della Germania Articoli correlati Equitazione, i convocati dell’Italia per la League of Nations: novità “obbligata” per gli azzurri a OcalaDopo la tappa d’inaugurazione della stagione 2026, in quel di Abu Dhabi, la League of Nations di salto ostacoli è pronta a tornare in scena: secondo... Equitazione: Casadei chiude nella Top 10 a Lipsia. Il salto ostacoli premia GuerdatIl nono appuntamento con la FEI Jumping World Cup 2025-2026, relativamente alla Western European League, si è concluso da pochi minuti a Lipsia. Approfondimenti e contenuti su Equitazione ottavo posto per l'Italia a... Equitazione: ottavo posto per l’Italia a Ocala nella League of Nations di salto ostacoli. Acuto della GermaniaLa seconda tappa della League of Nations 2025-2026 di salto ostacoli ha emesso i suoi verdetti. Nella notte italiana a Ocala, negli Stati Uniti, le ... oasport.it Equitazione, i convocati dell’Italia per la League of Nations: novità obbligata per gli azzurri a OcalaDopo la tappa d'inaugurazione della stagione 2026, in quel di Abu Dhabi, la League of Nations di salto ostacoli è pronta a tornare in scena: secondo ... oasport.it