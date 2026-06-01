Equitazione | Italia stai tornando fra le grandi del salto ostacoli Segnali positivi dal Piazza di Siena

Durante l'edizione di Piazza di Siena, l’Italia ha ottenuto risultati positivi nel salto ostacoli, segnando un passo avanti nella sua ripresa tra le nazioni di punta in questa disciplina. La competizione ha confermato la presenza di cavallerizzi e cavalli italiani in buona forma, contribuendo a rafforzare la posizione del paese nel panorama internazionale. L’evento ha rappresentato un momento di verifica per il settore, che ora punta a consolidare questa crescita.

Doveva essere un Piazza di Siena di “certificazione” per il salto ostacoli italiano nella sua risalita fra le grandi della disciplina e cosi è stato. Il gruppo squadra azzurro non ha sbagliato l’appuntamento di casa, sui campi di gara di Villa Borghese: quello più atteso e voluto. Dalla finale individuale alle Olimpiadi di Parigi 2024, ottenuta da quell’Emanuele Camilli che ha rotto un digiuno che durava da vent’anni a Cinque Cerchi e ha dato una scossa incredibile al comparto, le cose sono cambiate e parecchio: ora quella delusione degli Europei 2023 organizzati a Milano, nei quali non è arrivata la qualifica olimpica, è stata ufficialmente messa alle spalle. 🔗 Leggi su Oasport.it

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