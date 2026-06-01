Secondo quanto riportato dal New York Times, il materiale genetico di Jeffrey Epstein potrebbe essere ancora conservato in una banca criogenica. Epstein, deceduto nel 2019, avrebbe chiesto di non distruggere lo sperma e questa decisione sarebbe stata presa dai suoi eredi. Non ci sono conferme ufficiali sulla presenza o meno di questo materiale in strutture di conservazione criogenica. La notizia solleva interrogativi sulla possibilità che il suo DNA possa essere utilizzato in futuro.

Roma, 1 giugno 2026 - Quasi una minaccia per l’umanità, quanto scrive il New York Times sul materiale genetico sopravvissuto a Jeffrey Epstein, morto nel 2019, e che prima o poi potrebbe essere usato per la nascita di suoi eredi. Il quotidiano newyorkese lo avrebbe scoperto consultando email e documenti contenuti nei file resi pubblici dal Dipartimento di Giustizia in cui si parla del fatto che il finanziere pedofilo aveva affidato il proprio sperma a una banca criogenica della California qualche anno prima della morte, e chiedendo che non venisse distrutto nel caso fosse morto. Usa, reso pubblico il presunto messaggio pre-suicidio di Epstein (atex. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Epstein, “il suo sperma potrebbe essere ancora conservato in una banca criogenica”. Chiese di non distruggerlo. La decisione ai suoi eredi

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