A 95 anni, una donna ha guadagnato popolarità sui social media condividendo momenti con i suoi cani. Ha dichiarato di non considerarsi un'influencer, definendosi semplicemente una nonna che si prende cura dei suoi nipoti pelosi. La sua presenza online si caratterizza per la sua voce dolce e la spontaneità, che richiamano uno stile di altri tempi.

A 95 anni, con una voce dolce e una naturalezza che sembra arrivare da un’altra epoca, è diventata una piccola star dei social. Ma lei, Rosalie Julian, non sembra affatto convinta del titolo che le hanno cucito addosso: “Influencer? Mi mette un po’ a disagio. Io sono solo una persona”, racconta a People. Eppure i numeri dicono altro. Sul profilo Instagram della figlia, dove compaiono anche i due golden retriever di famiglia, Risky e Peach, Julian è ormai la vera protagonista. I video in cui parla ai cani come fossero “nipoti pelosi” hanno superato i 70mila follower, trasformando una routine quotidiana in un piccolo fenomeno virale. “Risky è la mamma, Peach è la figlia”, spiega Suzanne Schineller, 62 anni, che gestisce l’account. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - A 95 anni diventa una star dei social assieme ai suoi cani: “Io influencer? Mi mette a disagio, sono solo una nonna che vuole bene ai suoi nipoti pelosi”. La storia di Rosalie Julian

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