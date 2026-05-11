Una vicenda che coinvolge una ex dipendente di un’azienda di intelligenza artificiale, accusata di aver agito come una spia, si intreccia con una storia personale riguardante un noto imprenditore. La donna ha raccontato di aver avuto figli con lui, con cui avrebbe condiviso un rapporto durato diversi anni. La vicenda si sviluppa tra questioni di natura aziendale e dinamiche familiari che sono emerse solo di recente.

Un intrigo aziendale che si mescola a dinamiche personali complesse e a segreti di famiglia tenuti nascosti per anni. È lo scenario emerso dal tribunale federale di Oakland, in California, dove si sta consumando lo scontro legale da 150 miliardi di dollari tra Elon Musk e i fondatori di OpenAI, Sam Altman e Greg Brockman. Al centro della bufera c’è la testimonianza esplosiva di Shivon Zilis, 40 anni, ex membro del consiglio di amministrazione della startup di intelligenza artificiale e attuale dirigente di Neuralink. Secondo quanto riportato dalla Cnn, Zilis ha rivelato non solo di aver agito come “canale” di informazioni riservate per Musk all’interno di OpenAI dopo la sua uscita nel 2018, ma ha anche ricostruito la natura del loro rapporto privato: la manager ha infatti avuto quattro figli dal miliardario tramite fecondazione in vitro.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Elon Musk all’inizio era solo un donatore di sperma, poi è diventato un padre”: la storia di Shivon Zilis, l’ex dipendente di OpenAi accusata di essere una sua “spia”

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