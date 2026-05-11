Elon Musk all’inizio era solo un donatore di sperma poi è diventato un padre | la storia di Shivon Zilis l’ex dipendente di OpenAi accusata di essere una sua spia

Da ilfattoquotidiano.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una vicenda che coinvolge una ex dipendente di un’azienda di intelligenza artificiale, accusata di aver agito come una spia, si intreccia con una storia personale riguardante un noto imprenditore. La donna ha raccontato di aver avuto figli con lui, con cui avrebbe condiviso un rapporto durato diversi anni. La vicenda si sviluppa tra questioni di natura aziendale e dinamiche familiari che sono emerse solo di recente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un intrigo aziendale che si mescola a dinamiche personali complesse e a segreti di famiglia tenuti nascosti per anni. È lo scenario emerso dal tribunale federale di Oakland, in California, dove si sta consumando lo scontro legale da 150 miliardi di dollari tra Elon Musk e i fondatori di OpenAI, Sam Altman e Greg Brockman. Al centro della bufera c’è la testimonianza esplosiva di Shivon Zilis, 40 anni, ex membro del consiglio di amministrazione della startup di intelligenza artificiale e attuale dirigente di Neuralink. Secondo quanto riportato dalla Cnn, Zilis ha rivelato non solo di aver agito come “canale” di informazioni riservate per Musk all’interno di OpenAI dopo la sua uscita nel 2018, ma ha anche ricostruito la natura del loro rapporto privato: la manager ha infatti avuto quattro figli dal miliardario tramite fecondazione in vitro.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

elon musk all8217inizio era solo un donatore di sperma poi 232 diventato un padre la storia di shivon zilis l8217ex dipendente di openai accusata di essere una sua spia
© Ilfattoquotidiano.it - “Elon Musk all’inizio era solo un donatore di sperma, poi è diventato un padre”: la storia di Shivon Zilis, l’ex dipendente di OpenAi accusata di essere una sua “spia”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Elon Musk lancia XChat, l’app di messaggistica di X: “È veloce, privata ed è solo l’inizio”XChat è l'app di messaggistica istantanea per tutti gli utenti di X, per il momento disponibile su iOS.

Openai vince contro xai: giudice respinge le accuse di furto di segreti commerciali di elon muskun verdetto federale in california ha respinto la causa presentata da xai contro openai, contestando l’ipotesi di furto di segreti commerciali e di...

Argomenti più discussi: Il vero obiettivo di Elon Musk nel processo contro Sam Altman non è vincere; Elon Musk, accordo con la SEC: 1,5 milioni per chiudere la causa sulle azioni Twitter; Grok di Elon Musk sta perdendo utenti. Mentre i rivali crescono; Parigi apre un’indagine penale a carico di Elon Musk e la sua X per deepfake e interferenze politiche.

elon musk elon musk all inizioElon Musk all’inizio era solo un donatore di sperma, poi è diventato un padre: la storia di Shivon Zilis, l’ex dipendente di OpenAi accusata di essere una sua spiaLa deposizione di Shivon Zilis nel processo Musk-OpenAI: figli tramite fecondazione e accuse di spionaggio aziendale. ilfattoquotidiano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web