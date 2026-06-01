Sono stati resi pubblici nuovi messaggi WhatsApp, email e documenti tra l’ex ambasciatore coinvolto negli Epstein Files e membri del governo prima e dopo la nomina. La pubblicazione dei file è parte di un’operazione di desecretazione di migliaia di documenti riguardanti l’ex ambasciatore, oggetto di uno scandalo che si protrae nel Regno Unito. Nel frattempo, un rappresentante ha commentato che il governo si trova in una situazione di “assedio e allo sbando”.

Lo scandalo Mandelson non si ferma nel Regno Unito. Downing Street ha reso pubblici nuovi messaggi WhatsApp, mail e file scambiati tra l’ex ambasciatore negli Stati Uniti coinvolto negli Epstein Files e alcuni membri del governo Starmer prima e dopo la nomina. Il contenuto dei documenti, tre volumi di oltre 1.504 pagine, è la seconda pubblicazione di dati che riguardano Mandelson dopo quelli di marzo, dai quali era già emerso che il primo ministro fosse consapevole dei rischi legati alla figura dell’ex diplomatico. Pressioni in favore della sua nomina indirizzate all’allora ministro degli Esteri (e attuale vicepremier) David Lammy e fitti scambi di comunicazioni con Morgan McSweeney, ex potentissimo capo dello staff di Starmer a Downing Street. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Epstein files, desecretati migliaia di documenti sull’ex ambasciatore Mandelson. Di Starmer diceva: “Governo assediato e allo sbando”

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Epstein files, milioni di documenti pubblicati ma ne mancano ancora molti | SBS Italian - SBS in...

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