Il primo ministro del Regno Unito ha dichiarato di aver commesso un errore di valutazione nella nomina dell’ambasciatore a Washington. La scelta è stata criticata pubblicamente dall’ex presidente degli Stati Uniti, il quale ha definito la decisione come una pessima scelta. Starmer ha riconosciuto l’errore, senza fornire dettagli aggiuntivi sulla decisione presa. La nomina dell’ambasciatore ha attirato attenzione sulla relazione tra i due paesi.

Il primo ministro del Regno Unito, Keir Starmer, ha ammesso di aver "commesso un errore di valutazione" nella scelta del suo ambasciatore a Washington. Sono d'accordo, è stata una pessima scelta. C'è ancora tempo per rimediare, però!": lo scrive su Truth Donald Trump, infierendo sulle difficoltà del premier britannico per la nomina di Peter Mandelson ad ambasciatore in Usa, nonostante i suoi legami col defunto faccendiere americano Jeffrey Epstein.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trump, 'pessima scelta di Starmer nominare Mandelson ambasciatore in Usa'

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