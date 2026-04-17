Caso Epstein terremoto nel governo Starmer | silurato il massimo funzionario del Foreign Office dopo rivelazioni su Mandelson

Il massimo funzionario del Ministero degli Esteri si è dimesso in seguito a rivelazioni riguardanti un collegamento con una figura politica di rilievo. La decisione arriva nel contesto di un caso che sta attirando l’attenzione mediatica e che ha causato una serie di conseguenze all’interno del governo. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali e si inserisce in un quadro di inchieste e verifiche in corso.

(Adnkronos) – Il più alto funzionario del Ministero degli Esteri, Sir Olly Robbins, si è dimesso dal suo incarico dopo che è emerso che il suo dipartimento non ha informato il Primo Ministro Keir Starmer del mancato superamento da parte di Lord Mandelson – coinvolto nello scandalo Epstein – dei controlli di sicurezza necessari per.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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