Episodio controverso nella partita tra Fonseca e Ruud al Roland Garros | cosa è successo a Parigi

Durante l'ottavo di finale del Roland Garros 2026, un giocatore ha ricevuto un warning per aver toccato la rete durante uno scambio. Poco dopo, l’altro ha chiesto l’intervento degli arbitri per un presunto fallo di piede. La partita si è conclusa con un risultato che ha suscitato discussioni tra gli spettatori, senza ulteriori interventi ufficiali o sanzioni.

L’ottavo di finale del Roland Garros 2026 tra Joao Fonseca e Casper Ruud ha lasciato in eredità molto più del semplice risultato sportivo. La vittoria del giovane brasiliano in quattro set, che gli è valsa l’accesso ai quarti di finale, è stata infatti accompagnata da un episodio destinato ad alimentare nuovamente il dibattito sull’assenza del line calling elettronico sulla terra battuta parigina. Il momento chiave è arrivato nel tie-break del secondo set, quando Ruud conduceva 8-7 e si trovava a un passo dal pareggio nel conto dei set. Durante uno scambio ad altissima intensità, Fonseca ha sferrato un dritto profondissimo che il norvegese è riuscito a contenere soltanto in maniera precaria, senza però rimettere la palla in campo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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SINNER discute con uno SPETTATORE durante la partita contro Fonseca a Indian Wells

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