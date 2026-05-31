Roland Garros caos e fair play tra Fonseca e Ruud | cos’è successo

Al Roland Garros 2026, durante gli ottavi tra Casper Ruud e Joao Fonseca, si è verificato un episodio di tensione. La partita, molto combattuta, ha visto momenti di confusione nel secondo set. La situazione ha generato discussioni tra i due tennisti, con alcuni episodi che hanno coinvolto anche il fair play. La gara si è conclusa con un risultato combattuto, nel rispetto delle regole ma con qualche tensione tra i protagonisti.

(Adnkronos) – Caos e fair play al Roland Garros 2026 tra Casper Ruud e Joao Fonseca. Oggi, domenica 31 maggio, il tennista norvegese ha sfidato il brasiliano negli ottavi dello Slam di Parigi, in una partita estremamente tirata e che, nel secondo set, ha vissuto momenti concitati. Arrivati al tie break infatti, si sono verificati. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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