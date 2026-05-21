Novak Djokovic non fortunato al Roland Garros | Fonseca e Ruud in agguato già dai primi turni

Il sorteggio del tabellone di singolare maschile del Roland Garros non ha sorriso a Novak Djokovic, che ha incontrato fin dai primi turni avversari di livello. I primi avversari sono stati determinati da un sorteggio che ha messo in evidenza la presenza di tennisti come Fonseca e Ruud, già pronti a sfidarlo nelle fasi iniziali del torneo. La composizione del tabellone ha coinvolto giocatori di alta classifica, creando un percorso complicato per il campione serbo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Quando gioca Sinner al Roland Garros? Due ipotesi per il debutto, già certe le date dei turni successivi Federico Cinà si qualifica per il Roland Garros! Vinta la dura lotta con Galarneau Karate, Italia protagonista agli Europei! Altre 3 finali per l’oro a Francoforte Dopo l’ottimo esordio di ieri (nel quale gli azzurri hanno conquistato l’accesso a 4 finali per la medaglia del metallo. OA - Testata giornalistica N. 162014 iscritta presso il Registro della stampa del Tribunale di Monza dal 1122014. Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.© 2013-2025. Proprietario: Federico Militello - Editore: CLESS Soc. Coop. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Novak Djokovic non fortunato al Roland Garros: Fonseca e Ruud in agguato già dai primi turni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SHOCK ROMA: Djokovic Eliminato al primo round! Wembanyama Mostruoso in NBA e CAOS nel Giro d'Italia Sullo stesso argomento Novak Djokovic: “Sono infortunato, spero di poter giocare il Roland Garros”Nelle vesti di conduttore insieme alla sciatrice di freestyle Eileen Gu e alla giornalista Amanda Davis, Novak Djokovic ha saputo disimpegnarsi... Novak Djokovic svela il nuovo allenatore per il Roland Garros. Un grande ritorno dopo l’oro olimpicoNovak Djokovic compirà 39 anni nella giornata di venerdì 22 maggio e pochi giorni più tardi (tra domenica e martedì) farà il proprio esordio al... Esattamente 15 anni da quel classico di semifinale a Roma tra Murray e Djokovic. Murray ha avuto la possibilità di chiudere il match e fermare la striscia imbattuta di Novak a 35-0. Novak è riuscito a strappare il break, vincere il match e il torneo, portando la su reddit Novak Djokovic non fortunato al Roland Garros: Fonseca e Ruud in agguato già dai primi turniNon particolarmente fortunato il sorteggio del tabellone di singolare maschile del Roland Garros 2026 di tennis per il serbo Novak Djokovic, accreditato ... oasport.it Roland Garros, il sorteggio: Sinner pesca Darderi ed evita Djokovic e Jodar, che trovano Zverev. Paolini sfortunataSorteggiati i tabellone del Roland Garros, con Sinner che evita Djokovic e Jodar, finiti con Zverev, ma trova Darderi o Berrettini. Paolini sfortunatissima ... sport.virgilio.it