Regione Campania Sangiuliano capo dell’opposizione | Aperti alla collaborazione istituzionale

Nelle ultime ore, i consiglieri di minoranza hanno presentato le loro proposte per la nomina di Gennaro Sangiuliano come capo dell’opposizione. La decisione riguarda il ruolo di leadership all’interno del consiglio regionale e coinvolge diverse forze politiche di opposizione. La procedura si inserisce nel quadro delle attività istituzionali e mira a definire le figure di rappresentanza per il prossimo mandato. La nomina sarà oggetto di discussione e approvazione nelle prossime sedute assembleari.

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