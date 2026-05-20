Regione Campania Sangiuliano capo dell’opposizione | Aperti alla collaborazione istituzionale
Nelle ultime ore, i consiglieri di minoranza hanno presentato le loro proposte per la nomina di Gennaro Sangiuliano come capo dell’opposizione. La decisione riguarda il ruolo di leadership all’interno del consiglio regionale e coinvolge diverse forze politiche di opposizione. La procedura si inserisce nel quadro delle attività istituzionali e mira a definire le figure di rappresentanza per il prossimo mandato. La nomina sarà oggetto di discussione e approvazione nelle prossime sedute assembleari.
“In queste ore, tutti i Consiglieri di minoranza hanno depositato le indicazioni per la nomina di Gennaro Sangiuliano come Capo dell’Opposizione. Nel solco del percorso avviato in Consiglio regionale dal momento della mia elezione, considero un segnale importante che questa figura sia stata designata in maniera unanime. Questa piena legittimazione sulla figura del Capo dell’Opposizione rafforza tutta l’Assemblea e, nel rispetto dei ruoli e delle appartenenze politiche, conferisce al Consiglio ancora piu’ centralita’”. E’ quanto afferma il presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi. “Ci tengo a ribadire la stima... 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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