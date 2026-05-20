Nelle ultime ore, tutti i consiglieri di minoranza hanno presentato le proprie proposte per la nomina di Gennaro Sangiuliano come capo dell'opposizione. La questione riguarda la scelta di un rappresentante che possa guidare il ruolo di opposizione all’interno del consiglio regionale. La discussione si inserisce nel quadro delle attività istituzionali in corso, con un’attenzione particolare alle modalità di collaborazione tra le diverse forze politiche presenti. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata ancora rilasciata in merito alle posizioni dei consiglieri.

«In queste ore, tutti i Consiglieri di minoranza hanno depositato le indicazioni per la nomina di Gennaro Sangiuliano come Capo dell'Opposizione. Nel solco del percorso avviato in Consiglio regionale dal momento della mia elezione, considero un segnale importante che questa figura sia stata designata in maniera unanime». Lo ha affermato il Presidente del Consiglio Regionale della Campania Massimiliano Manfredi. Manfredi: «I miei più sinceri auguri per l'incarico» «Questa piena legittimazione - ha continuato Manfredi - sulla figura del Capo dell'Opposizione rafforza tutta l'Assemblea e, nel rispetto dei ruoli e delle appartenenze politiche, conferisce al Consiglio ancora più centralità. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Campania, Sangiuliano capo dell'opposizione: «Noi aperti alla collaborazione istituzionale»

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