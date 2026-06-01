Enrico Ruggeri è diventato il nuovo bersaglio della sinistra. Il cantautore si esibirà per la "notte bianca" di Codogno, in Lombardia, il prossimo 4 luglio. Ma il Pd locale, con in prima fila la capogruppo in consiglio comunale Maria Cristina Baggi, è salito sulle barricate. In sintesi: non lo vogliono perché in passato ha espresso delle posizioni critiche sul Green Pass e sui vaccini. Tradotto: i compagni non vogliono che canti. "Recentemente l’artista ha ribadito quelle convinzioni, confermando di non aver preso le distanze dalle posizioni sostenute negli anni del Covid – ha spiegato Baggi -. Non si tratta quindi di dichiarazioni appartenenti a una fase ormai superata”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Enrico Ruggeri, il Pd invoca la censura: "Annullare il concerto"

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