Enrico Ruggeri affonda le censure a senso unico del Pd | Tranquilli io non faccio comizi

Notizia in breve

Enrico Ruggeri critica le censure selettive del Pd, affermando di non voler fare comizi. La sua dichiarazione arriva dopo una polemica legata a Francesco De Gregori e segna un nuovo episodio di tensione tra l'artista e la politica di sinistra. Ruggeri ha sottolineato di non voler entrare nel dibattito politico, ma si è detto stanco delle restrizioni e delle limitazioni imposte in modo unilaterale. La vicenda si inserisce in un contesto di polemiche più ampie sulla libertà di espressione.