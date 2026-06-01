Enrico Ruggeri affonda le censure a senso unico del Pd | Tranquilli io non faccio comizi
Enrico Ruggeri critica le censure selettive del Pd, affermando di non voler fare comizi. La sua dichiarazione arriva dopo una polemica legata a Francesco De Gregori e segna un nuovo episodio di tensione tra l'artista e la politica di sinistra. Ruggeri ha sottolineato di non voler entrare nel dibattito politico, ma si è detto stanco delle restrizioni e delle limitazioni imposte in modo unilaterale. La vicenda si inserisce in un contesto di polemiche più ampie sulla libertà di espressione.
A pochi giorni dalla polemica contro Francesco De Gregori la sinistra ci ricasca. Questa volta a finire sotto un processo in stile cinese è Enrico Ruggeri, che secondo il circolo del Partito Democratico di Codogno non dovrebbe esibirsi durante la rassegna musicale estiva del Comune in provincia di Lodi. Secondo i consiglieri comunali di opposizione, l’autore di tantissimi capolavori musicali sarebbe colpevole di aver assunto «durante gli anni della pandemia, pubblicamente posizioni molto critiche nei confronti del Green Pass, degli obblighi vaccinali, delle mascherine e di numerose misure di contenimento adottate per fronteggiare l’emergenza sanitaria». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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