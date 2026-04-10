Sciopero giornalisti La7 le accuse a Urbano Cairo | Continua a non pagare una parte dei compensi

I giornalisti di La7 hanno deciso di incrociare le braccia in seguito alle accuse rivolte al responsabile dell’emittente riguardo al mancato pagamento di alcune parti dei loro compensi. Il Comitato di Redazione ha comunicato ufficialmente le ragioni dello sciopero, evidenziando le difficoltà legate alla situazione economica e alle modalità di gestione delle retribuzioni. La protesta si è svolta con manifestazioni e assemblee tra i dipendenti.

I giornalisti de La7 hanno proclamato uno sciopero per denunciare le condizioni economiche e contrattuali all’interno dell’emittente. La protesta è stata annunciata dal Comitato con una nota diffusa il 9 aprile 2026, in cui si spiega che l’astensione dal lavoro è prevista per venerdì 10 aprile. Sciopero giornalisti La7, i motivi della mobilitazione Secondo quanto riportato nella comunicazione, la mobilitazione nasce dalla richiesta di un corretto riconoscimento economico e dall’applicazione delle norme previste dal contratto nazionale di lavoro. “In un’azienda solida che registra record di ascolti e consensi, i giornalisti chiedono di essere pagati correttamente, secondo quanto previsto dal contratto nazionale di lavoro e dagli accordi integrativi aziendali”, si legge nella nota. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Sciopero giornalisti La7, le accuse a Urbano Cairo: "Continua a non pagare una parte dei compensi" La7, giornalisti in sciopero contro Urbano Cairo“Domani, venerdì 10 aprile, i giornalisti de La7 sciopereranno: in un’azienda solida che registra record di ascolti e consensi chiedono di essere... La7 in sciopero contro Cairo, la protesta dei giornalisti della rete tvQuello del giornalista è un lavoro difficile, e non solo per la complessità del mestiere. Temi più discussi: Giornalisti di La7 in sciopero, prima protesta da oltre 11 anni; La7, giornalisti in sciopero contro Urbano Cairo: Ecco cosa non ci paga; Cairo, sciopero dei giornalisti di La7: si richiede un’adeguata retribuzione; La7 giornalisti in sciopero contro Urbano Cairo. Cairo, giornalisti di La7 in sciopero: Vogliamo essere pagati correttamenteIl sito ToroNews.net di titolarità di Labcoop sc con sede in Torino, Corso Svizzera 185 C.F./PI 09096480018, è affiliato al network Gazzanet di RCS Mediagroup S.p.a. toronews.net La7, giornalisti in sciopero: venerdì 10 aprile 2026 cronisti e croniste incroceranno le braccia per far rispettare gli accordi aziendaliLa7, i giornalisti e le giornaliste dell'emittente entrano in sciopero per chiedere il rispetto delle prerogative contrattuali al gruppo editoriale. La mobilitazione prosegue da mesi. tvblog.it Curva Maratona: la contestazione a Cairo non si ferma La protesta della tifoseria granata contro il presidente Urbano Cairo non accenna a placarsi. In occasione del prossimo match casalingo contro il Verona al Grande Torino, la Curva Maratona resterà se - facebook.com facebook Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club esprimono il profondo cordoglio e l’affettuosa vicinanza alla famiglia Lucescu nel ricordo di Mircea Lucescu, ex tecnico in Italia di Pisa, Brescia, Reggiana e Inter, maestro di calcio sempre elegante e sig x.com