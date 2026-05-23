Il governo italiano ha chiesto alla Commissione europea di rivedere le norme sull’energia, puntando su una maggiore flessibilità. La richiesta è stata avanzata in un incontro tra i rappresentanti dei due paesi, sottolineando l’importanza di adattare le regole comunitarie per rispondere alle esigenze nazionali. La discussione si inserisce nel quadro delle tensioni legate alla crisi iraniana e alle sfide energetiche, con l’Italia che insiste sulla necessità di strumenti più agili per gestire l’approvvigionamento e i prezzi.

Non solo difesa, anche l’energia è sicurezza. Ovvero immaginare di allargare lo spettro della visuale dal riarmo oggettivo come lo si è conosciuto fino ad oggi, ad altri ambiti che toccano il delicato tema, che mescola geopolitica ed economia per tirarsi fuori dalle secche della crisi iraniana. Giorgia Meloni coglie l’occasione della visita a Palazzo Chigi del Primo Ministro d’Irlanda, Micheál Martin, per ribadire la richiesta avanzata giorni fa all’Ue: ovvero aumentare la flessibilità nel dossier energetico a sostegno di famiglie e imprese ma non per fare nuovo debito, bensì per riallocare meglio risorse già previste e causa di una mutazione completa della situazione internazionale sotto gli occhi di tutti. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Sintonia Italia-Irlanda. E Meloni insiste sulla flessibilità Ue per l’energia

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