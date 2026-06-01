Enego bottiglie incendiarie contro l’abitazione del cronista vicentino Adriano Cappellari difese don Patriciello - VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Enego, alcune bottiglie incendiarie sono state lanciate contro l’abitazione di un cronista vicentino. L’esplosione ha provocato un incendio che si è spento poco dopo, danneggiando la recinzione. Nessuno è rimasto ferito. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’episodio, mentre alcune figure religiose hanno condannato l’atto. Nessuna delle persone coinvolte è stata ancora identificate.

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L'esplosione ha provocato un rogo spento poco dopo, ma che ha causato danni alla recinzione e distrutto i vetri di alcune finestre Choc a Enego, in provincia di Vicenza, dove sono state lanciate bottiglie incendiarie contro l'abitazione del cronista vicentino de L'Altopiano Adriano Cappellari. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Bottiglie incendiarie contro labitazione di un cronista nel vicentino: Sono sconvolto

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