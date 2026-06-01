Enego bottiglie incendiarie contro l’abitazione del cronista vicentino Adriano Cappellari difese don Patriciello - VIDEO

Notizia in breve

A Enego, alcune bottiglie incendiarie sono state lanciate contro l’abitazione di un cronista vicentino. L’esplosione ha provocato un incendio che si è spento poco dopo, danneggiando la recinzione. Nessuno è rimasto ferito. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’episodio, mentre alcune figure religiose hanno condannato l’atto. Nessuna delle persone coinvolte è stata ancora identificate.