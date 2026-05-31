Comunicato Stampa | Bottiglie incendiarie contro l' abitazione del cronista Adriano Cappellari a Enego

Da iltempo.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lunedì sera, alcune bottiglie incendiarie sono state lanciate contro l’abitazione di un giornalista a Enego. Nessuno è rimasto ferito, ma l’incendio ha causato danni alle finestre e alle pareti esterne dell’edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili.

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