Comunicato Stampa | Bottiglie incendiarie contro l' abitazione del cronista Adriano Cappellari a Enego

Notizia in breve

Lunedì sera, alcune bottiglie incendiarie sono state lanciate contro l’abitazione di un giornalista a Enego. Nessuno è rimasto ferito, ma l’incendio ha causato danni alle finestre e alle pareti esterne dell’edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili.