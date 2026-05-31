Bottiglie incendiarie contro la casa di Adriano Cappellari il cronista che difese don Patriciello a Caivano | indagini in corso
Nella notte, un incendio ha danneggiato l’abitazione a Enego di un giovane cronista, noto per aver scritto sul caso di Caivano e sull’attività di un sacerdote. Sul luogo sono state trovate bottiglie incendiarie. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili. Nessuno è rimasto ferito. La casa è stata parzialmente danneggiata dalle fiamme. Sono in corso verifiche per chiarire eventuali collegamenti tra l’attentato e le attività del giornalista.
Attentato incendiario nella notte contro l’abitazione a Enego (Vicenza) di Adriano Cappellari, giovane cronista del periodico L’Altopiano impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano (Napoli) e l’attività di don Maurizio Patriciello. Dopo la mezzanotte, una persona non ancora identificata ha lanciato una o più bottiglie incendiare contro la casa, lasciando anche delle bombole di gas. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Enego, oltre ai vigili del fuoco, per disinnescare alcune bombolette inesplose. Le lettere anonime e le minacce. Alcuni mesi fa, Cappellari raccontò di aver ricevuto lettere anonime con pesanti minacce e inviti a smettere di scrivere. 🔗 Leggi su Open.online
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