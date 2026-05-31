Bottiglie incendiarie contro la casa di Adriano Cappellari il cronista che difese don Patriciello a Caivano | indagini in corso

Notizia in breve

Nella notte, un incendio ha danneggiato l’abitazione a Enego di un giovane cronista, noto per aver scritto sul caso di Caivano e sull’attività di un sacerdote. Sul luogo sono state trovate bottiglie incendiarie. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili. Nessuno è rimasto ferito. La casa è stata parzialmente danneggiata dalle fiamme. Sono in corso verifiche per chiarire eventuali collegamenti tra l’attentato e le attività del giornalista.